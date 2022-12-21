Шойгу предложил увеличить возраст призыва в армию России

Сергей Шойгу. Фото: Contributor/Getty Images

Министр обороны России Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства предложил поэтапно увеличить возраст призыва россиян с 18 до 21 года, предельный – повысить до 30 лет, передает РИА Новости.

"При комплектовании Вооруженных Сил поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный – повысить до 30 лет. Обеспечить возможность по желанию граждан поступать на военную службу по контракту с первого дня прихода на службу", – сказал он.

Шойгу также призвал довести численность ВС России до 1,5 млн военнослужащих, в том числе 695 тыс. контрактников.

Кроме того, он отметил, что число проходящих службу по контракту нужно увеличить до 521 тысячи к концу следующего года.

Согласно информации на официальном интернет-ресурсе для информирования о социально-экономической ситуации в России, призыву на военную службу подлежат мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие или не состоящие на воинском учете, но обязанные состоять и не пребывающие в запасе.

Ранее в октябре министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с Владимиром Путиным заявил, что мероприятия по частичной мобилизации, которая была объявлена 21 сентября, завершены. По его словам, задача по частичной мобилизации 300 тыс. человек выполнена.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2002506-shoygu-predlozhil-uvelichit-vozrast-prizyva-v-armiyu-rossii/