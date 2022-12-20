"Не понимают, о чем говорят": Путин опроверг слухи о поглощении Беларуси Россией

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин прокомментировал слухи о том, что Россия якобы собирается поглотить Беларусь. Он отметил, что в этом нет целесообразности, передает РИА Новости.

Сообщается, что вчера, 19 декабря, в Минске президенты РФ и РБ провели переговоры, по итогам которых сделали заявление для СМИ и ответили на вопросы журналистов.

Комментируя распространившиеся слухи о поглощении Беларуси, Путин заявил, что у России нет заинтересованности кого-либо поглощать, в этом нет целесообразности.

"Эти вот недобросовестные критики со стороны либо не понимают, о чем они говорят, либо специально говорят об этом, вводя в заблуждение людей, которые в это не погружаются. Вопрос не в поглощении. Вопрос в согласовании экономической политики", – заявил российский президент.

Он отметил, что так это делается во многих других интеграционных объединениях.

"Все остальное – это наносное. Чушь. Это попытки наших недоброжелателей затормозить наш процесс интеграционный. А делают они это только для того, чтобы не получить эффективных и опасных для них конкурентов на мировых рынках. Вот и все", – сказал Путин.

Добавим, что слухи о поглощении Россией Беларуси распространяются уже несколько лет.

Как пишет ТАСС, процесс интеграции двух государств продолжается уже на протяжении более двадцати лет. В декабре 2018 года президенты РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли решение об образовании межправительственной рабочей группы по развитию интеграции.

К 1 ноября 2019 года стороны подготовили проекты 31 дорожной карты (союзных программ) с перечнем мер по созданию общих рынков в различных отраслях (позднее число дорожных карт было снижено до 28).

Эти шаги включают, в частности, унификацию налогового законодательства, создание условий для функционирования общих нефтегазового, промышленного, сельскохозяйственного и транспортного рынка и другое.

В начале 2020 года Лукашенко упоминал о том, что некоторые люди "понимают интеграцию как поглощение Беларуси". Об этом сообщает Telegram-канал "Пул Первого".

"Они понимают интеграцию как поглощение Беларуси. Это не интеграция! Это инкорпорация! На это я никогда не пойду", – заявил он.

В 2021 году в украинских СМИ вышло интервью с членом комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богданом Яременко, в котором он прокомментировал ситуацию с задержанием экс-главреда Telegram-канала NEXTA.

"Это интересная история, показательная. Она далеко не закончилась. Одни говорят, что это усилит изоляцию Беларуси, ускорит ее поглощение Россией. Я думаю, что наоборот", – отметил он.

А в этом году советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк выложил в пост следующего содержания:

"Следует понимать, что за попытками втягивания Беларуси в войну стоит не только желание Москвы покрыть дефицит своей военной состоятельности. России требуется утилизация белорусской армии и утрата опоры власти режимом Лукашенко. Далее – поглощение РБ и оккупация российскими z-zомби", – написал он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2002200-ne-ponimayut-o-chem-govoryat-putin-oproverg-sluhi-o-pogloschenii-belarusi-rossiey-video/