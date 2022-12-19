"Чуть ли не крах": генсек ОДКБ ответил на слухи о "провальной" встрече в Ереване

Станислав Зась. Фото: akorda.kz

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась на пресс-конференции в России сообщил, что удивился узнав из некоторых источников о провале ноябрьской встречи глав государств ОДКБ в Ереване, передает корреспондент NUR.KZ.

В ноябре этого года в столице Армении, городе Ереване, прошел саммит ОДКБ, на котором присутствовали главы стран-участниц организации. При этом после завершения саммита в ряде СМИ и соцсетях появилась информация о кризисе и даже возможном развале ОДКБ.

"Я с удивлением прочитал после окончания этой сессии в Ереване в некоторых ресурсах информацию о том, что якобы сессия была провальная, чуть ли не крах какой-то. Ничего подобного.

Категорически с этим не согласен: была нормальная рабочая атмосфера, был принят целый перечень важных решений глав государств. Поэтому ни о каком провале вести речь неуместно как минимум", – сообщил Зась.

Напомним, что на саммите ОДКБ в ноябре выступал и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он призвал страны к поддержанию диалога и предложил усилить развитие миротворческого потенциала организации.

Там же стало известно о смене генерального секретаря организации в следующем году. Этот пост займет представитель Казахстана – Имангали Тасмагамбетов.

Добавим, что согласно уставу ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности), генеральный секретарь организации является ее высшим административным должностным лицом. Он осуществляет руководство секретариатом, а также координирует деятельность постоянно действующих рабочих органов ОДКБ.

Генсек назначается решением Совета сроком на три года по представлению СМИД (совета министров иностранных дел) из числа граждан государств – членов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2002109-chut-li-ne-krah-gensek-odkb-otvetil-na-sluhi-o-provalnoy-vstreche-v-erevane/