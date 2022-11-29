Эрдоган заявил, что Турция не будет отчитываться за военные операции в Сирии и Ираке

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Elif Sogut / Stringer / Getty Images

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что власти республики не собираются ни перед кем отчитываться за свои военные операции на севере Сирии и в Ираке, передает агентство "Анадолу".

Турция, по словам Эрдогана, будет проводить военную операцию до тех пор, пока не будет уничтожен последний член PKK (Рабочей партии Курдистана) и YPG (Курдского отряда народной самообороны). Напомним, что обе организации признаны в Турции террористическими.

"Террористическая организация, понесшая большие потери в результате операций, проведенных Турцией вдоль ее южных границ, показала свое гнусное лицо, пролив кровь невинных людей минометными обстрелами населенных пунктов на наших границах.

Мы вновь подтверждаем нашу решимость разрушать террористическую организацию, убившую 5-летнего мальчика и 22-летнюю учительницу во время атаки на приграничный район Каркамыш провинции Газиантеп до тех пор, пока не будет нейтрализован ее последний боевик", — заявил Эрдоган в телеобращении по итогам заседания кабмина Турции.

Турецкий лидер также заявил, что они не будут ни перед кем отчитываться за свои военные действия, направленные, по его словам, на защиту своих границ.

"Нам не нужно ни у кого получать разрешение, предпринимая шаги, касающиеся безопасности нашей родины и нашего народа, и мы не будем ни перед кем отчитываться", — сказал Эрдоган.

Напомним, 20 ноября Турция нанесла авиаудары по территориям Сирии и Ирака по позициям курдских формирований. А на следующий день на юге Турции в городе Каркамыш упали несколько ракет. Предположительно, выпущенные из Сирии. В результате погибло несколько человек, включая ребенка.

Позже Минобороны США выразило беспокойство ракетными обстрелами Турции по Сирии и Ираку. В Пентагоне говорят, что авиаудары могут угрожать жизни американских граждан, находящихся в этих странах. Также отмечалось, что Штаты всерьез обеспокоены эскалацией конфликта между Сирией, Ираком и Турцией.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1999399-erdogan-zayavil-chto-turtsiya-ne-budet-otchityvatsya-za-voennye-operatsii-v-sirii-i-irake/