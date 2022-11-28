Генсек ОДКБ заявил о неготовности организации к гибридным атакам (видео)

Станислав Зась. Фото: официальный сайт ОДКБ / odkb-csto.org

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась в интервью программе "Контуры" на телеканале "ОНТ" заявил о неготовности стран организации отражать гибридные атаки.

Зась пояснил, что имеется в виду под понятием "гибридные атаки".

"Сейчас присутствуют разные формы гибридного воздействия: и чисто военные, и санкционно-экономические, и информационные, и политические. Об этом идет речь, когда мы говорим про гибридные атаки", — пояснил генсек ОДКБ.

Он также добавил, что сейчас Организация Договора о коллективной безопасности, в которую входит шесть государств, в том числе Казахстан, не готова к отражению гибридных атак.

"Я бы сказал, что нет, не в полной мере сейчас готова ОДКБ к такого рода противодействию. Тут есть объективные причины. Ведь наша организация изначально создавалась для отражения исключительно военных угроз для безопасности наших государств.

В течение этих 20 лет произошла очень сильная трансформация - мы все больше превращаемся в комплексную площадку для обеспечения безопасности наших государств: это и угрозы террористического характера, это и наркотрафик, и преступность, в том числе в сфере ИКТ. То есть сращиваются системы взаимодействия наших стран. И это соответствует тому вопросу, готовы ли мы… да, мы пока не готовы, но к этому мы идем", — заявил Зась.

Напомним, в минувшую среду в Ереване состоялся саммит Совета коллективной безопасности ОДКБ, в котором принял участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

На саммите было также объявлено, что с 1 января 2023 года генеральным секретарем организации вместо Станислава Зася станет Имангали Тасмагамбетов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1999140-gensek-odkb-zayavil-o-negotovnosti-organizatsii-k-gibridnym-atakam-video/