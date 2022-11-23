Европарламент признал Россию государством-спонсором терроризма

Флаг Евросоюза. Фото: Daniel Day / Getty Images

Европарламент поддержал резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма. В ходе голосования резолюцию поддержало большинство депутатов, передает .

За резолюцию проголосовали 494 парламентария, против высказались 58 человек и еще 44 депутата воздержались от голосования.

Как утверждают европарламентарии, "преднамеренные нападения и зверства, совершенные против гражданского населения Украины, разрушение гражданской инфраструктуры и другие серьезные нарушения международного и гуманитарного права равносильны актам террора и представляют собой военные преступления".

"В свете этого они (парламентарии - прим. ред.) признают Россию государством-спонсором терроризма и государством, которое использует средства терроризма", — гласит сообщение.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на данное решение Европарламента в .

"Я приветствую решение Европарламента признать Россию государством-спонсором терроризма и государством, использующим средства терроризма. Россия должна быть изолирована на всех уровнях и привлечена к ответственности, чтобы положить конец ее многолетней политике терроризма в Украине и по всему миру", — написал Зеленский.

Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) признала политический режим в России террористическим.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1998663-evroparlament-priznal-rossiyu-gosudarstvom-sponsorom-terrorizma/