Япония выделит деньги странам, не поддержавшим осуждение России

Японская иена. Иллюстративное фото: pixabay.com

Правительство Японии намерено выделить денежную помощь 19 странам, которые не поддержали резолюцию ООН, осуждающую действия России против Украины, передает РИА Новости со ссылкой на японские СМИ.

Об этом, как сообщается, свидетельствуют данные Минфина Японии. Сумма, которую хотят выделить японские власти, равна 12,8 млрд иенам (91,2 млн долларов).

Из этих денег 2,9 млрд иен (20 млн долларов) направят Лаосу, 1,7 млрд иен (12 млн долларов) - Вьетнаму, а 1,6 млрд иен (11 млн долларов) - Ирану.

При этом Минфин Японии считает, что данные статьи расходов необходимо пересмотреть и использовать их стратегически с целью повышения влияния Японии на международной арене.

А в японском МИД утверждают, что большую часть этих средств получат неправительственные и международные организации стран. И решение о выделении средств принималось, по их словам, исходя из дипломатического значения и развития гуманитарной помощи.

Напомним, 14 ноября Генассамблея ООН приняла резолюцию по репарациям Украине от России. За ее принятие проголосовали 94 государства из 181 стран-участниц заседания, против высказались 14 стран, среди которых - Россия, Беларусь, Китай, Эритрея, Иран, Мали, Никарагуа, Сирия и другие.

Еще 74 государства, включая Казахстан, Кыргызстан, Лаос, Вьетнам, Армению, Сербию и других, воздержались от голосования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1998267-yaponiya-vydelit-dengi-stranam-ne-podderzhavshim-osuzhdenie-rossii/