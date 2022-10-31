СМИ: Болсонару ни с кем не разговаривает после поражения на выборах президента Бразилии
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Действующий президент Бразилии Жаир Болсонару, по заявлениям местных СМИ, еще никак не прокомментировал свое поражение на выборах, а также отказывается разговаривать с министрами.
Политик находится в своей резиденции, вместе с Болсонару находится его сын Флавиу, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
По информации издания, у резиденции Болсонару дежурят журналисты, ожидая, что он выйдет к ним и сделает заявление. Также корреспондент заявил, что в резиденции отключили свет, однако на территорию продолжали въезжать машины.
Местные СМИ утверждают, что Болсонару отказался разговаривать с министрами по телефону и принимать их в своей резиденции.
Напомним, что в Бразилии прошел второй тур президентских выборов. Бывший глава государства, кандидат от социалистической партии трудящихся Луис Инасиу Лула да Силва победил на президентских выборах в Бразилии.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1994965-smi-bolsonaru-ni-s-kem-ne-razgovarivaet-posle-porazheniya-na-vyborah-prezidenta-brazilii/