СМИ: Болсонару ни с кем не разговаривает после поражения на выборах президента Бразилии

Жаир Болсонару. Фото: Evaristo Sa / AFP / Getty Images

Действующий президент Бразилии Жаир Болсонару, по заявлениям местных СМИ, еще никак не прокомментировал свое поражение на выборах, а также отказывается разговаривать с министрами.

Политик находится в своей резиденции, вместе с Болсонару находится его сын Флавиу, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

По информации издания, у резиденции Болсонару дежурят журналисты, ожидая, что он выйдет к ним и сделает заявление. Также корреспондент заявил, что в резиденции отключили свет, однако на территорию продолжали въезжать машины.

Местные СМИ утверждают, что Болсонару отказался разговаривать с министрами по телефону и принимать их в своей резиденции.

Напомним, что в Бразилии прошел второй тур президентских выборов. Бывший глава государства, кандидат от социалистической партии трудящихся Луис Инасиу Лула да Силва победил на президентских выборах в Бразилии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1994965-smi-bolsonaru-ni-s-kem-ne-razgovarivaet-posle-porazheniya-na-vyborah-prezidenta-brazilii/