Берлускони назвал условие для переговоров Украины и России

Сильвио Берлускони. Фото: Massimo Di Vita / Archivio Massimo Di Vita / Mondadori Portfolio / Getty Images

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони выразил мнение, в каком случае Украина сядет за стол переговоров с Россией, передает РБК со ссылкой на местные СМИ.

По мнению лидера партии "Вперед, Италия", президент Украины Владимир Зеленский сел бы за стол переговоров в обмен на предложение Запада предоставить сотни миллиардов долларов на восстановление разрушенных украинских городов.

"Может быть. Только если в какой-то момент Украина поняла бы, что больше не может рассчитывать на оружие и помощь, и если бы Запад пообещал предоставить сотни миллиардов долларов на восстановление ее городов, разоренных войной", — сказал Берлускони.

Напомним, в сентябре итальянский экс-премьер Берлускони заявил о своей готовности стать посредником для урегулирования конфликта в Украине вместе с Ангелой Меркель.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1994964-berluskoni-nazval-uslovie-dlya-peregovorov-ukrainy-i-rossii/