Байден передразнил журналистов на пресс-конференции (видео)

Кадр из видео с пресс-конференции: YouTube / PBS NewsHour

Американский президент Джо Байден во время пресс-конференции после встречи с израильским коллегой Ицхаком Герцогом передразнил журналистов. Видео опубликовал телеканал PBS NewsHour.

На кадрах видео запечатлен момент, как президент Соединенных Штатов улыбается, когда представители масс-медиа пытаются задать ему вопрос.

После этого американский лидер перевел взгляд на одного из журналистов, посмотрел на него широко открытыми глазами и стал быстро шевелить губами, передразнивая попытки представителей СМИ задать ему вопрос.

Тайм-код с моментом, когда Байден дразнит журналистов – 5:30.

Напомним, в этом месяце президент США в очередной раз попал в курьезную ситуацию. Во время последнего выступления в Питтсбурге американский президент не смог сразу найти выход со сцены.

А в конце сентября Байден во время конференции в Вашингтоне решил дать слово конгрессвумен Джеки Валорски, забыв о том, что она скончалась в августе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1994564-bayden-peredraznil-zhurnalistov-na-press-konferentsii-video/