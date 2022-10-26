Россия предупредила США о проведении ядерных учений

Боевая ракета. Иллюстративное фото: pixabay.com

Москва уведомила Пентагон о планах провести ежегодные учения ядерных сил. Об этом сообщили в администрации президента США, передает издание "Голос Америки".

США ожидают, что Россия проведет испытательные пуски ракет в ходе ежегодных учений стратегических ядерных сил "Гром". Отмечается, что в прошлом Москва запускала в ходе учений "Гром" межконтинентальные баллистические ракеты.

Согласно новому договору СНВ, Россия обязана заблаговременно уведомлять Вашингтон о пусках баллистических ракет, заявили в Пентагоне.

"США были уведомлены, и, как мы подчеркивали ранее, эти учения стандартно проводятся Россией каждый год", — заявил на пресс-брифинге в Министерстве обороны официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

Иные подробности о российских ядерных учениях Райдер сообщать отказался, пишет издание.

Напомним, в начале октября, выступая в Нью-Йорке, президент США Джо Байден заявлял, что Путин "не шутит", говоря о возможности применения тактического ядерного оружия. Однако позже в интервью американский лидер высказал мнение, что его российский коллега не станет применять ядерное оружие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1994303-rossiya-predupredila-ssha-o-provedenii-yadernyh-ucheniy/