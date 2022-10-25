Король Карл III принял отставку Лиз Трасс и назначил Риши Сунака премьером Британии

Король Карл III и Риши Сунак. Фото: Aaron Chown - WPA Pool/Getty Images

Сегодня, 25 октября, король Великобритании Карл III принял отставку Лиз Трасс в рамках ее последней аудиенции в качестве лидера Консервативной партии, а затем назначил Риши Сунака премьер-министром страны, передает Sky News.

Напомним, днем ранее председатель руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди сообщил, что новым премьером Британии станет Риши Сунак. Его главная оппонентка и лидер палаты общин Пенни Мордонт заявила, что снимает свою кандидатуру.

Сунак стал преемником объявившей 20 октября об отставке Лиз Трасс. Последняя одержала победу на выборах в сентябре этого года, но продержалась на посту премьер-министра всего шесть недель. Решение об уходе было принято на фоне кризиса в британской экономике.

Помимо этого, несколько ключевых министров ее кабинета добровольно ушли в отставку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1994222-korol-karl-iii-prinyal-otstavku-liz-trass-i-naznachil-rishi-sunaka-premerom-britanii/