Два кандидата официально выдвинулись на пост премьера Британии

Риши Сунак. Фото: Yui Mok / PA Images / Getty Images

Пенни Мордонт и Риши Сунак официально выдвинули свои кандидатуры на пост главы Консервативной партии и, соответственно, премьер-министра Великобритании.

Сегодня бывший глава британского Министерства финансов Риши Сунак выдвинул свою кандидатуру на пост главы Консервативной партии. Об этом он объявил на своей странице в .

"Соединенное Королевство – великая страна, но мы столкнулись с глубоким экономическим кризисом. Вот почему я собираюсь стать лидером Консервативной партии и вашим следующим премьер-министром.

Я хочу исправить нашу экономику, объединить нашу партию и помочь нашей стране", – написал он.

Ранее о своем намерении официально заявила лидер Палаты общин (нижняя палата британского парламента) Пенни Мордонт.

"Я баллотируюсь, чтобы стать лидером Консервативной партии и вашим премьер-министром, чтобы объединить нашу страну, выполнить наши обещания и выиграть следующие всеобщие выборы", – также заявила Мордонт в .

Пенни Мордонт. Фото: Aaron Chown/PA Images/Getty Images

Также сообщалось о намерении Бориса Джонсона вновь баллотироваться на пост британского премьера, но официального заявления он еще не сделал.

Кандидатам нужно заручиться поддержкой как минимум 100 депутатов. Таким образом, при общем количестве тори в парламенте в 357 человек, только три кандидата могут участвовать в гонке за пост лидера Консервативной партии и главы британского правительства.

При этом, по подсчетам Sky News, Риши Сунака уже поддержали 124 депутата-консерватора, Бориса Джонсона – 57 депутатов, Пенни Мордонт – 23.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1994093-dva-kandidata-ofitsialno-vydvinulis-na-post-premera-britanii/