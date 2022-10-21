Максимум три кандидата смогут участвовать в выборах нового премьера Великобритании

Великобритания. Иллюстративное фото: Christian Charisius/picture alliance via Getty Images

После объявления об отставке Лиз Трасс Консервативной партии Великобритании предстоит выбрать нового лидера и премьер-министра страны. Потенциальный кандидат должен набрать не менее 100 голосов от депутатов, передает .

Как пишет издание, кандидатам на замену Лиз Трасс потребуется набрать не менее 100 номинаций от депутатов-консерваторов. Так как в парламенте тори занимают 357 мест, значит, максимальное возможное количество кандидатов – три.

Об этом заявил председатель комитета 1922 года сэр Грэм Брэди.

"Мы установили высокий порог, но порог, который должен быть достижим для любого серьезного кандидата, у которого есть шанс пройти", – отметил он.

Сообщается, что номинации уже открыты и закроются в понедельник. Планируется, что новый лидер будет выбран к концу следующей недели.

Напомним, вчера премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила о том, что покидает свой пост. Решение принято на фоне кризиса в британской экономике и ухода нескольких ключевых министров ее кабинета.

Трасс продержалась на своем посту всего 6 недель.

Также появилась информация о том, что вновь бороться за пост британского премьера будет Борис Джонсон.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1993690-maksimum-tri-kandidata-smogut-uchastvovat-v-vyborah-novogo-premera-velikobritanii/