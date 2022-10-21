Максимум три кандидата смогут участвовать в выборах нового премьера Великобритании
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После объявления об отставке Лиз Трасс Консервативной партии Великобритании предстоит выбрать нового лидера и премьер-министра страны. Потенциальный кандидат должен набрать не менее 100 голосов от депутатов, передает Sky News.
Как пишет издание, кандидатам на замену Лиз Трасс потребуется набрать не менее 100 номинаций от депутатов-консерваторов. Так как в парламенте тори занимают 357 мест, значит, максимальное возможное количество кандидатов – три.
Об этом заявил председатель комитета 1922 года сэр Грэм Брэди.
"Мы установили высокий порог, но порог, который должен быть достижим для любого серьезного кандидата, у которого есть шанс пройти", – отметил он.
Сообщается, что номинации уже открыты и закроются в понедельник. Планируется, что новый лидер будет выбран к концу следующей недели.
Напомним, вчера премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила о том, что покидает свой пост. Решение принято на фоне кризиса в британской экономике и ухода нескольких ключевых министров ее кабинета.
Трасс продержалась на своем посту всего 6 недель.
Также появилась информация о том, что вновь бороться за пост британского премьера будет Борис Джонсон.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1993690-maksimum-tri-kandidata-smogut-uchastvovat-v-vyborah-novogo-premera-velikobritanii/