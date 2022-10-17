Китай запретил своим компаниям перепродавать сжиженный газ в Европу и Азию

Газовая труба. Иллюстративное фото: wenbin / Getty Images

Власти КНР запретили перепродажу сжиженного природного газа в другие страны, чтобы обеспечить собственный рынок на период зимнего отопительного сезона, передает издание Bloomberg.

Государственные китайские компании, которые занимаются импортом газа в Европу и Азию, получили распоряжение прекратить поставки СПГ, чтобы защитить собственный рынок на зимний период.

Издание пишет, что такое решение Пекин мог принять на фоне появившихся прогнозов о возможном дефиците сжиженного газа. При этом отмечается, что в прошлом году Китай перегнал Японию, став самым крупным импортером СПГ в мире.

При этом, по данным издания, в Европе цены на газ уже упали на 60% по сравнению с августовским максимумом, но и сейчас они остаются рекордными для этого времени года.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Германия завершила следственные действия на месте ЧП на "Северном потоке".

В конце сентября на обеих нитях газопровода были обнаружены сначала три утечки, а через несколько дней – еще одна.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1993077-kitay-zapretil-svoim-kompaniyam-pereprodavat-szhizhennyy-gaz-v-evropu-i-aziyu/