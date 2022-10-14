Bloomberg: Илон Маск оказался под следствием из-за сделки с Twitter

Илон Маск. Фото: Patrick Pleul / Picture alliance / Getty Images

Американский миллиардер, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск оказался под следствием федеральных властей США из-за сделки по покупке соцсети Twitter, передает .

"Илон Маск в настоящее время находится под следствием федеральных властей из-за его поведения в связи с приобретением Twitter", – говорится в заявлении компании.

Представители компании попросили судью штата Делавэр приказать адвокатам Маска предоставить документы, поскольку они касаются ключевых вопросов относительно судебного процесса. После этого юристы предпринимателя предоставили "журнал привилегий", который содержал список документов, которые не следует обнародовать.

Тем временем суд дал миллиардеру шанс закрыть сделку по покупке Twitter до 28 октября, отложив намеченные на 17 октября слушания.

Ранее адвокаты Маска направили письмо в адрес руководства Twitter. Из письма следует, что бизнесмен вновь вернулся к решению приобрести компанию и одноименную соцсеть.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1992739-bloomberg-ilon-mask-okazalsya-pod-sledstviem-iz-za-sdelki-s-twitter/