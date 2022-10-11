Столтенберг: НАТО готова к любым угрозам, включая ядерные

Йенс Столтенберг: Gettty Images/JOHN THYS / Contributor

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс готов к любым угрозам, включая ядерные. Также он отказался комментировать инцидент на Крымском мосту, передает РИА Новости.

Заявление было сделано на пресс-конференции сегодня, 11 октября, накануне начала заседаний глав минобороны блока, которые состоятся 12-13 октября в Брюсселе.

"НАТО готова к любой угрозе, к любому нападению на любого союзника по НАТО… Россия знает, что победить в ядерной войне невозможно и начинать ее не следует. Мы четко донесли до России, что последствия будут самые серьезные, если Россия воспользуется ядерным оружием в любом контексте, в том числе на Украине", - сказал Столтенберг.

Также на пресс-конференции он отказался комментировать инцидент на Крымском мосту 8 октября. Он напомнил, что страны альянса не признают Крым российской территорией.

"Я не буду комментировать, кто стоял за атакой на этот мост, я оставлю украинцам возможность комментировать это", - заявил генсек НАТО.

Столтенберг также призвал президента Беларуси воздержаться от участия в войне в Украине.

"Президент Лукашенко должен прекратить участие Беларуси в этом незаконном конфликте", - сказал он.

Напомним, белорусский президент договорился с Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск. А также говорил, что Беларусь участвует в "спецоперации".

По мнению генсека НАТО, победа Путина над Украиной будет означать поражение самого альянса.

"Для всех нас важно, чтобы Украина победила. <…> Если Путин одержит верх, то это будет поражение не только для Украины, но и для всех нас, потому что сделает мир опаснее, а нас уязвимее перед российской агрессией", - говорит Столтенберг.

По итогам пресс-конференции стало известно, что на следующей неделе силы НАТО проведут плановые учения по ядерным силам сдерживания.

Кроме того, как сообщил Столтенберг, альянс продолжает следить за ядерным потенциалом России, но по-прежнему не видит пока изменений в этом вопросе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1992198-stoltenberg-nato-gotova-k-lyubym-ugrozam-vklyuchaya-yadernye/