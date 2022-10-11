Новая Зеландия ввела санкции еще против 75 физлиц из России

Флаг Новой Зеландии. Фото: Lynn Grieveson/Getty Images

Правительство Новой Зеландии внесло в санкционный список несколько десятков российских бизнесменов и чиновников. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел страны.

Отмечается, что в связи с ситуацией вокруг Украины Новая Зеландия обновила санкционный список. В него добавились 24 чиновника и 51 бизнесмен из России.

В числе прочих в список попали:

председатель правления "Газпромбанка" Андрей Акимов;

экс-президент и бывший гендиректор "Лукойла" Вагит Алекперов;

генеральный директор компании "Рособоронэкспорт" корпорации "Ростех" Александр Михеев;

президент ГМК "Норильский никель" Владимир Потанин.

Полный список опубликован на сайте новозеландского МИДа. Официально новые санкции вступят в силу завтра, 12 октября.

Также, по данным РИА Новости, глава внешнеполитического ведомства Новой Зеландии Нанайя Махута заявила, что в список были добавлены российские чиновники, связанные с "недавним решением Путина по присоединению территорий".

Напомним, что в конце сентября Новая Зеландия ввела санкции против 19 российских официальных лиц, в том числе против главы Чечни Рамзана Кадырова.

Ранее новозеландское правительство ввело санкции против чиновников самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1992068-novaya-zelandiya-vvela-sanktsii-esche-protiv-75-fizlits-iz-rossii/