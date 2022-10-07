Илон Маск. Фото: Maja Hitij / Getty Images

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что конфликт вокруг Тайваня неизбежен, и предложил сделать из него административный район КНР, передает Financial Times.

По мнению Маска, конфликт вокруг Тайваня неизбежен. И для предотвращения эскалации он предложил сделать из острова особый административный район КНР.

"Моей рекомендацией... было бы создать специальную административную зону для Тайваня, которая была бы приемлема в разумных пределах, но, наверное, не всем бы понравилась. И вероятно... они могли бы договориться об условиях более мягких, чем для Гонконга", – заявил миллиардер.

Отметим, что в настоящее время статус специального административного района имеют Гонконг и Макао.

Ранее основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск поделился своим виденьем того, как закончится конфликт в Украине.

А после того, как журналисты выразили свое несогласие с его предложенными идеями об урегулировании конфликта, миллиардер назвал себя "большим фанатом" Украины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1991707-mask-zayavil-chto-konflikt-vokrug-tayvanya-neizbezhen/