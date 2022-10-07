Япония запретила экспорт в Россию товаров, "связанных с химоружием"

Флаг Японии. Фото: Anthony Dibon/Icon Sport via Getty Images

Власти Японии утвердили список из 89 товаров, запрещенных для экспорта в Россию. Все они так или иначе могут быть использованы для производства химического или биологического оружия. Запрет вступает в силу сегодня, передает РИА Новости.

Министерство экономики, торговли и промышленности Японии сообщило, что страна расширит санкции против России, вводя запрет на экспорт товаров и материалов, "связанных с химическим оружием".

Список запрещенных товаров из 89 пунктов был утвержден правительством Японии 30 сентября.

С сегодняшнего дня, 7 октября, к экспорту в Россию запрещены:

вещества, которые являются сырьем для создания химических препаратов, а также вещества, обладающие такой же токсичностью, как и химические препараты военного назначения или сырье для них (всего 73 наименования);

приборы или детали к ним, которые могут быть использованы для создания химических препаратов (всего 11 наименований);

приборы, которые могут быть использованы для создания бактериологических препаратов, и детали к ним (всего пять наименований).

Отмечается, что в группу запрещенных веществ попали ацетилен, ацетон, бензольный альдегид, хлор, этилен, этиленгликоль, гипохлорит натрия, белый фосфор, красный фосфор, метанол, этанол, дихлорметан, пиридин, мышьяк, диэтиловый эфир, изопропанол, тринитрофенол и другие.

В списке запрещенных приборов значатся химические реакторы, теплообменники, ректификационные колонны, приборы для анализа и выявления химических веществ, электролитические ячейки, а также ферментеры, центрифуги, оборудование для синтеза нуклеиновых кислот или для связывания нуклеиновых кислот и детали к ним.

Ранее министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси заявлял, что их страна намерена расширить экспортные санкции против российских компаний. Позже стало известно, что меры затронули 21 российскую компанию. Все они так или иначе связаны с оборонной промышленностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1991555-yaponiya-zapretila-eksport-v-rossiyu-tovarov-svyazannyh-s-himoruzhiem/