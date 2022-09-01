Армения и Азербайджан договорились возобновить работу по мирному соглашению

Ильхам Алиев, Шарль Мишель, Никол Пашинян. Фото: Dursun Aydemir/Anadolu Agency via Getty Images

Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что Армения и Азербайджан договорились активизировать работу по мирному соглашению, об этом говорится в тексте пресс-релиза на сайте Евросовета.

В Брюсселе состоялась встреча главы Евросовета Шарля Мишеля с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

"Сегодня мы договорились активизировать предметную работу по мирному договору, регулирующему отношения Армении и Азербайджана, поручили главам МИД провести встречу в течение месяца для работы над проектом документа", – говорится в заявлении.

Ранее помощник президента Азербайджана выразил надежду, что на предстоящей встрече Ильхама Алиева с премьером Армении Николом Пашиняном решится вопрос о создании группы по мирному соглашению. Он отметил, что в Ереване наблюдаются некоторые колебания по данному вопросу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1985658-armeniya-i-azerbaydzhan-dogovorilis-vozobnovit-rabotu-po-mirnomu-soglasheniyu/