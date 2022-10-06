Евросоюз согласовал восьмой пакет санкций против России

Флаги Евросоюза. Иллюстративное фото: Thierry Monasse/Getty Images

В Еврокомиссии заявили, что ЕС утвердил восьмой пакет антироссийских санкций. На этот раз будут введены ограничения в том числе на транспортировку нефти, а также расширен список запрещенных для импорта и экспорта товаров, передает РИА Новости.

Восьмой пакет санкций против России предусматривает как секторальные, так и персональные ограничения.

Сообщается, что Брюссель установит законодательную базу для определения потолка цен на российскую нефть для ее транспортировки по морю с декабря и нефтепродуктов с февраля 2023 года.

Кроме того, запрещается оказание консалтинговых, юридических, инжиниринговых и IT-услуг российским компаниям.

Также расширен список запретительных мер на импорт и экспорт стальной продукции, техники, химикатов, пластика, сигарет.

Комментируя возможное введение потолка цен для российских энергоресурсов, Путин заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее интересам.

Также, как сообщает ТАСС, Евросоюз запретил гражданам стран сообщества занимать должности в руководящих органах госпредприятий РФ, а россиянам – иметь криптоактивы в странах сообщества.

Согласно заявлению Еврокомиссии, ЕС будет вводить санкции против лиц, которые будут способствовать обходу ограничений против России.

Напомним, ранее сообщалось, что Австралия намерена расширить санкции против России из-за прошедших референдумов.

Также Соединенные Штаты Америки ввели очередные санкции против РФ за спецоперацию на территории Украины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1991441-evrosoyuz-soglasoval-vosmoy-paket-sanktsiy-protiv-rossii/