Страны ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти в марте

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Страны ОПЕК+ приняли решение продолжить увеличивать добычу "черного золота" в марте на плановые 400 тысяч баррелей в сутки, говорится в пресс-релизе на сайте альянса.

"Подтвердить увеличение ежемесячной общей добычи на 400 тыс. баррелей в сутки в марте 2022 года в соответствии с прилагаемым графиком", – говорится в заявлении ОПЕК+.

Встреча министров ОПЕК+ в этот раз прошла в формате видеоконференции.

Следующее заседание альянса назначено на 2 марта этого года.

В состав ОПЕК+ входят Казахстан, Азербайджан, Россия, Бахрейн, Малайзия, Бруней, Оман, Мексика, Судан и Южный Судан.

Ранее страны ОПЕК+ договорились о продлении соглашения об ограничении добычи нефти на период с мая 2022 года и до конца того года, ежемесячно начиная с августа 2021 года увеличивая добычу на 400 тысяч баррелей в сутки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1954324-strany-opek-dogovorilis-ob-uvelichenii-dobychi-nefti-v-marte/