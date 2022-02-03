Страны ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти в марте

Страны ОПЕК+ приняли решение продолжить увеличивать добычу "черного золота" в марте на плановые 400 тысяч баррелей в сутки, говорится в пресс-релизе на сайте альянса.
"Подтвердить увеличение ежемесячной общей добычи на 400 тыс. баррелей в сутки в марте 2022 года в соответствии с прилагаемым графиком", – говорится в заявлении ОПЕК+.
Встреча министров ОПЕК+ в этот раз прошла в формате видеоконференции.
Следующее заседание альянса назначено на 2 марта этого года.
В состав ОПЕК+ входят Казахстан, Азербайджан, Россия, Бахрейн, Малайзия, Бруней, Оман, Мексика, Судан и Южный Судан.
Ранее страны ОПЕК+ договорились о продлении соглашения об ограничении добычи нефти на период с мая 2022 года и до конца того года, ежемесячно начиная с августа 2021 года увеличивая добычу на 400 тысяч баррелей в сутки.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1954324-strany-opek-dogovorilis-ob-uvelichenii-dobychi-nefti-v-marte/