Харрис готова баллотироваться вместе с Байденом на второй срок

Камала Харрис. Фото: Mark Makela/Getty Images

Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис в интервью NBC заявила, что она готова баллотироваться на второй срок, если Джо Байден будет переизбираться в 2024 году.

"Президент ясно дал понять, что собирается баллотироваться снова. И если так, я буду с гордостью баллотироваться с ним", – заявила Харрис.

Она отметила, что роль и ответственность вице-президента "очень важны". Как сказал Харрис, в рамках своей работы она делает все возможное, чтобы быть "отличным партнером" для президента США, помогая решать некоторые из "серьезных проблем", влияющих на страну в плане как внутренней, так и внешней политики.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что нынешний президент США Джо Байден собирается переизбираться на второй срок в 2024 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1987330-harris-gotova-ballotirovatsya-vmeste-s-baydenom-na-vtoroy-srok/