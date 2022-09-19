Байден заявил, что пока не принял решение по поводу участия в выборах в 2024 году

Джо Байден. Фото: Bloomberg/Contributor/Getty Images

Американский президент Джо Байден заявил, что пока не принял "твердого решения" относительно своего участия в президентских выборах, которые состоятся в 2024 году, передает CBS News.

"Начнем с того, что мое намерение – вновь баллотироваться, но это только намерение. Но что касается твердого решения, что я буду вновь баллотироваться, это мы еще посмотрим", – сказал американский лидер.

Байден отметил, что сейчас он делает свою работу и объявит об окончательном решении после "избирательного цикла, переходя в следующий год".

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что нынешний президент США Джо Байден собирается переизбираться на второй срок в 2024 году.

А вице-президент США Камала Харрис заявила, что готова баллотироваться на второй срок, если Джо Байден будет снова участвовать в выборах президента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1988434-bayden-zayavil-chto-poka-ne-prinyal-reshenie-po-povodu-uchastiya-v-vyborah-v-2024-godu/