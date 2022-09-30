Путин прокомментировал инциденты на "Северных потоках"

Владимир Путин. Фото: Vladimir Smirnov/POOL/AFP via Getty Images

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом прокомментировал недавние утечки газа в "Северных потоках". Об этом говорится в сообщении пресс-службы на сайте Кремля.

Путин сообщил, что Россия вынесет этот вопрос на срочное обсуждение в Совбезе ООН.

"Президентом России дана принципиальная оценка беспрецедентной диверсии, по сути - акту международного терроризма в отношении магистральных газовых трубопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Отмечено, что Россия выносит этот вопрос на срочное обсуждение в Совете Безопасности ООН", - сказано в сообщении.

Напомним, 26 сентября были зафиксированы первые три утечки на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Спустя три дня, уже 29 сентября, береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1990390-putin-prokommentiroval-intsidenty-na-severnyh-potokah/