Путин призвал "вернуть домой" мобилизованных по ошибке россиян

Владимир Путин. Фото: Alexei Druzhinin / Contributor / Getty Images

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза РФ, в ходе которого потребовал исправить все ошибки, допущенные при проведении частичной мобилизации.

"Призыву подлежат граждане, которые находятся в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в Вооруженных силах России и имеет востребованные военно-учетные специальности и соответствующий опыт", - цитирует президента России "РИА Новости".

В ходе совещания Владимир Путин потребовал разобраться в каждом случае неправомерной мобилизации.

"Необходимо разбираться в каждом таком случае отдельно. А если допущена ошибка, повторю, ее нужно исправить - вернуть домой тех, кто был призван без надлежащего на то основания", - отметил он.

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. После этого в соцсетях появились кадры с длинными очередями из автомобилей, выстроившихся на казахстанско-российской границе.

Как ранее сообщалось, с начала объявления в России частичной мобилизации в Казахстан въехало около 98 тысяч россиян.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1990324-putin-o-chastichnoy-mobilizatsii-prizyvu-podlezhat-rossiyane-imeyuschie-voennyy-opyt/