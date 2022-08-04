Конгрессвумен от штата Индиана Джеки Валорски погибла в ДТП

Джеки Валорски. Фото: Alex Wong/Staff/Getty Images

Член Палаты представителей Конгресса США Джеки Валорски погибла в аварии. Вместе с ней погибли еще два человека, которые были сотрудниками политика.

Офис конгрессвумен подтвердил факт ее гибели, пишет CNN. Также стало известно, что вместе с Валорски погибли Зак Поттс и Эмма Томсон, которые работали в аппарате члена Конгресса.

По данным издания, Валорски было 58 лет, представляла она 2-й округ Конгресса Индианы и ранее была членом Палаты представителей Индианы. Она начала работать в Конгрессе в 2013 году.

Согласно заявлению офиса шерифа округа Элкхарт, произошла авария с участием двух автомобилей днем 3 августа. По его информации, автомобили столкнулись лоб в лоб.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси приказала приспустить флаги в Капитолии в связи со смертью конгрессвумен.

Информацию о гибели Валорски также сообщил ее муж в официальном политика.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1981796-kongressvumen-ot-shtata-indiana-dzheki-valorski-pogibla-v-dtp/