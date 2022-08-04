Конгрессвумен от штата Индиана Джеки Валорски погибла в ДТП
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Член Палаты представителей Конгресса США Джеки Валорски погибла в аварии. Вместе с ней погибли еще два человека, которые были сотрудниками политика.
Офис конгрессвумен подтвердил факт ее гибели, пишет CNN. Также стало известно, что вместе с Валорски погибли Зак Поттс и Эмма Томсон, которые работали в аппарате члена Конгресса.
По данным издания, Валорски было 58 лет, представляла она 2-й округ Конгресса Индианы и ранее была членом Палаты представителей Индианы. Она начала работать в Конгрессе в 2013 году.
Согласно заявлению офиса шерифа округа Элкхарт, произошла авария с участием двух автомобилей днем 3 августа. По его информации, автомобили столкнулись лоб в лоб.
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси приказала приспустить флаги в Капитолии в связи со смертью конгрессвумен.
Информацию о гибели Валорски также сообщил ее муж в официальном Twitter политика.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1981796-kongressvumen-ot-shtata-indiana-dzheki-valorski-pogibla-v-dtp/