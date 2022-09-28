Боррель предположил, что инциденты на "Северных потоках" не случайны

Жозеп Боррель. Фото: Dursun Aydemir/Anadolu/Bloomberg via Getty Images

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предположил, что произошедшее на "Северных потоках" является не случайным инцидентом и может быть результатом преднамеренных действий, передает сайт Европейского совета.

"Эти инциденты не случайны и затрагивают всех нас. Вся имеющаяся информация указывает на то, что эти утечки являются результатом преднамеренных действий", - пишет Боррель.

Глава европейской дипломатии заявил, что ЕС поддержит любые расследования для получения ясности произошедшего.

Напомним, в ночь на 26 сентября в нитке А трубопровода "Северный поток-2" было зафиксировано резкое падение давления. Маршрут данного трубопровода идет вдоль "Северного потока" по дну Балтийского моря. Инцидент произошел в датской исключительной зоне.

В Швеции, Дании и Германии начали расследования по данному факту. Глава шведского МИД назвала взрывы причиной ЧП на "Северных потоках".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1990022-borrel-predpolozhil-chto-intsidenty-na-severnyh-potokah-ne-sluchayny/