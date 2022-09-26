Правоцентристская коалиция одержала победу на выборах в Италии

Джорджа Мелони. Фото: Riccardo De Luca/Anadolu Agency via Getty Images

После обработки более чем 90% бюллетеней правоцентристская коалиция, состоящая из партий "Братья Италии", "Вперед, Италия" и "Лига", одержала победу на выборах в верхнюю палату парламента Италии, передает ТАСС со ссылкой на данные итальянского МВД.

Сообщается, что на выборах в Сенат правоцентристская коалиция набрала 44,53% голосов, в Палату депутатов – 44,34% голосов.

Ведущей силой в победившей коалиции стала партия "Братья Италии", получившая 26,39% голосов в Сенате и 26,44% в Палате депутатов. Ее лидер Джорджа Мелони, скорее всего, будет предложена кандидатом на пост премьер-министра Италии.

Напомним, президент Италии Серджо Маттарела принял отставку премьер-министра Марио Драги и распустил парламент 21 июля, поблагодарив Драги и министров "за их усилия в течение последних 18 месяцев". Досрочные выборы были назначены на сентябрь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1989580-pravotsentristskaya-koalitsiya-oderzhala-pobedu-na-vyborah-v-italii/