Президент Италии распустил парламент и назначил дату досрочных выборов

Серджо Маттарелла. Фото: Simona Granati - Corbis/Corbis / Getty Images

Президент Италии Серджо Маттарелла распустил парламент в четверг, 21 июля, и назначил досрочные выборы, которые должны пройти в сентябре текущего года, передает CNN.

Маттарелла после отставки Драги поблагодарил его и министров "за их усилия в течение последних 18 месяцев".

"Обсуждение, голосование и то, как это голосование было проведено вчера в Сенате, ясно показали потерю парламентской поддержки правительства и отсутствие перспектив формирования нового большинства. Эта ситуация сделала неизбежным досрочный роспуск палат", – заявил он.

Президент Италии подписал указ о проведении досрочных выборов в парламент 25 сентября.

Накануне Драги получил вотум доверия в верхней палате Сената, собрав минимальное, но достаточное количество голосов. "За" высказались 95 членов из 192, "против" - всего 38. А в обращении к Палате депутатов на сессии 21 июля он подтвердил свое намерение сложить полномочия. Президент Италии Серджо Маттарела принял его отставку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1979694-prezident-italii-raspustil-parlament-i-naznachil-datu-dosrochnyh-vyborov/