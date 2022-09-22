Politico: Обсуждение нового пакета санкций против России начнут в ЕС

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Еврокомиссия в течение нескольких дней начнет переговоры с представителями стран Евросоюза по новому пакету санкций против России, передает Politico со ссылкой на четырех дипломатов ЕС.

По словам дипломатов, переговоры начнутся уже с 23 сентября.

Ожидается, что будут обсуждаться ограничения цен на российскую нефть. Такое предложение ранее выдвигалось в G7.

Также могут обсуждаться запрет на импорт алмазов из России и других предметов роскоши и расширение списка подсанкционных лиц.

Напомним, в конце июля ЕС опубликовал седьмой с начала войны в Украине пакет санкций против России.

На прошлой неделе ЕС продлил действие антироссийских санкций еще на полгода. Тем временем в США хотят ввести меры против российских чиновников из списка, составленного журналистами Навального.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1988992-politico-obsuzhdenie-novogo-paketa-sanktsiy-protiv-rossii-nachnut-v-es/