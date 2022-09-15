ЕС продлил санкции против России на полгода

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Санкции Евросоюза против физических и юридических лиц России из-за войны в Украине были продлены еще на полгода. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Совета ЕС.

Действие ограничительных мер продлили до 15 марта следующего года.

"Сегодня Совет принял решение продлить срок действия ограничительных мер, направленных против лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, еще на шесть месяцев, до 15 марта 2023 года", - сказано в сообщении.

Всего санкции коснулись 108 российских компаний и 1206 россиян. Им запрещен въезд на территорию ЕС, их активы были заморожены, также им отказано в предоставлении различных экономических ресурсов.

В публикации ЕС призывает Россию прекратить войну и вывести свои войска с территории Украины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1987840-es-prodlil-sanktsii-protiv-rossii-na-polgoda/