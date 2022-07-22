Опубликован седьмой пакет санкций ЕС против России

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Евросоюз опубликовал седьмой пакет санкций против России. Был расширен список подсанкционных физических лиц и организаций. Документ доступен в Официальном журнале ЕС.

В рамках новых санкций с 22 июля 2022 года "запрещается приобретение, импорт или передача, прямо или косвенно золота" из России.

В расширенный список внесли российских актеров Сергея Безрукова и Владимира Машкова, а также лидера клуба "Ночных волков" Александра Залдостанова.

Еще в список вошли ряд политических деятелей в лице мэра Москвы Сергея Собянина, первого зампремьер-министра России Андрея Белоусова, депутата Адама Делимханова, уполномоченной России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой и других.

Список подсанкционных организаций пополнили российский Сбербанк, фонд "Русский мир", Россотрудничество, Фонд поддержки публичной дипломатии Горчакова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1979703-opublikovan-sedmoy-paket-sanktsiy-es-protiv-rossii/