В Белом доме подтвердили планы Байдена переизбираться в 2024 году

Джо Байден. Фото: instagram.com/joebiden

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что нынешний президент США Джо Байден собирается переизбираться на второй срок в 2024 году. Об этом она заявила на пресс-конференции, полный текст которой был опубликован на официальном сайте Белого дома.

Журналист спросила Карин Жан-Пьер, намеревается ли Джо Байден в очередной раз баллотироваться на пост президента США в 2024 году.

Интервьюер подчеркнула, что, согласно опросам некоторых изданий, в числе которых и New York Times, большинство членов Демократической партии не хотят видеть его на выборах в 2024 году.

"Последний опрос New York Times показал, что только 26 процентов (членов партии – прим. ред.) хотят, чтобы он баллотировался вновь", – сообщила она.

На это пресс-секретарь Белого дома ответила, что 79-летний Байден собирается переизбираться.

"Президент намерен баллотироваться в 2024 году. Но до этого еще далеко. Я не могу вдаваться в подробности каких-либо политических предвыборных опросов, потому что я стою за этой трибуной", – заявила она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1980985-v-belom-dome-podtverdili-plany-baydena-pereizbiratsya-v-2024-godu/