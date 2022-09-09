Путин поздравил Ким Чен Ына с годовщиной образования Северной Кореи

Ким Чен Ын и Владимир Путин. Фото: Andrey Rudakov/Bloomberg via Getty Images

Президент России Владимир Путин поздравил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына с 74-й годовщиной образования Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), передает РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК).

Владимир Путин направил Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму и отметил, что Северная Корея и Россия сохраняют дружественные добрососедские отношения и накопили "значительный опыт плодотворного сотрудничества в самых различных сферах".

"Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее развитие всего комплекса конструктивных двусторонних связей – на благо наших народов, в интересах упрочения безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии в целом", – написал он.

Кроме того, президент России пожелал северокорейскому лидеру "крепкого здоровья и успехов", а жителям страны – мира и процветания.

КНДР была образована 74 года назад, 9 сентября 1948 года. В Северной Корее день создания республики является государственным праздником и отмечается каждый год.

Ранее северокорейские власти приняли закон, согласно которому страна провозглашается ядерным государством.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1987039-putin-pozdravil-kim-chen-yna-s-godovschinoy-obrazovaniya-severnoy-korei/