"Мерзни, мерзни, волчий хвост": Путин фразой из сказки пригрозил оставить ЕС без энергии

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме высказался об идеи потолков цен на российские энергоносители.

Глава РФ заявил, что Москва не станет поставлять энергоносители в страны, власти которых будут принимать политические решения, противоречащие контрактам на поставку энергоресурсов, пишет РИА Новости.

По его словам, если будут приниматься решения политического характера, противоречащие контрактам, то Россия не будет их выполнять.

"Поставлять ничего не будем вне рамок контрактов, ничего навязанного делать не будем. Им останется только одно — как в известной русской сказке приговаривать: "Мерзни, мерзни, волчий хвост", - заявил российский лидер.

Напомним, на днях министры финансов стран G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) обсудили намерение ввести ценовые ограничения на российскую нефть.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1986670-merzni-merzni-volchiy-hvost-putin-frazoy-iz-skazki-prigrozil-ostavit-es-bez-energii/