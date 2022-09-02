WSJ: Страны G7 намерены утвердить план по ограничению цен на нефть из России

Иллюстративное фото: Getty Images/David McNew/Staff

Министры финансов стран "Большой семерки" планируют в пятницу, 2 сентября, согласовать план по ограничению цен на российскую нефть, передает The Wall Street Journal.

Издание со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом, пишет, что министры проведут онлайн-встречу в пятницу, 2 сентября, и утвердят план по установлению потолка цен на нефть из России.

"Наша цель – создать разрешительную структуру, которая позволит российской нефти течь, но уменьшит их доходы", – заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.

Отмечается, что чиновники пытаются найти баланс между сокращением российских доходов и сохранением стимула для России продавать свою нефть. Кроме того, источники издания сообщили, что план по ограничению цен коснется и других нефтепродуктов, таких как мазут.

Ранее США и их союзники обсуждали ограничение цены на российскую нефть от 40 до 60 долларов за баррель, чтобы сократить доходы России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1985900-wsj-strany-g7-namereny-utverdit-plan-po-ogranicheniyu-tsen-na-neft-iz-rossii/