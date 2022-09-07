СМИ: Маск отложил покупку Twitter в ожидании речи Путина на 9 мая

Илон Маск. Фото: Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue

Американский миллиардер Илон Маск в мае отложил покупку социальной сети Twitter, так как хотел дождаться предстоящей речи Владимира Путина по случаю Дня Победы, передает Business Insider.

Издание со ссылкой на переписку Маска с занимавшимся сделкой сотрудником банка Morgan Stanley пишет, что предприниматель сообщил банкиру 8 мая, что хочет дождаться речи Путина, чтобы убедиться, "не движемся ли мы к третьей мировой войне".

"Давай притормозим всего на несколько дней. Завтрашняя речь Путина действительно важна. Какой смысл покупать Twitter, если мы приближаемся к третьей мировой войне", – озвучил слова миллиардера юрист компании Twitter.

Как отметил адвокат Twitter, данная переписка свидетельствует о том, что Маск отказался от покупки соцсети из-за нежелания рисковать личными финансами, а несоблюдения компании своих обязательств.

Ранее суд в США обязал Twitter предоставить Илону Маску часть данных о спам-аккаунтах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1986615-smi-mask-otlozhil-pokupku-twitter-v-ozhidanii-rechi-putina-na-9-maya/