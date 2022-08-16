Суд в США обязал Twitter предоставить Илону Маску часть данных о спам-аккаунтах

Илон Маск. Фото: Getty Images/ ODD ANDERSEN / Contributor

Суд в США частично удовлетворил ходатайство адвокатов Илона Маска и обязал Twitter предоставить предпринимателю дополнительные данные о процессе анализа спам-аккаунтов в соцсети, передает Insider со ссылкой на источники.

Известно, что в рамках судебного процесса Маску уже были переданы данные о 41 "хранителе" информации о "ботах".

На этот раз судья обязала Twitter предоставить Маску документы, связанные с экс-гендиректором платформы по работе с потребителями Кейвоном Бейкпуром. Бейкпур занял эту должность в 2018 году еще при гендиректоре Джеке Дорси. Но через некоторое время был уволен вместе с другими руководителями, когда на место Дорси пришел Параг Агравал.

По словам Бейкпура, он покинул должность не по собственному желанию.

Как сообщил источник, соответствующее тайное ходатайство о принудительном предоставлении дополнительной документации адвокаты Маска подали на прошлой неделе.

Теперь миллиардер намерен заставить Twitter предоставить ему как можно больше информации о пользовательских данных. По словам Маска, руководство соцсети долгое время отказывает ему в этом.

Напомним, в июле Twitter подали в суд на Маска, чтобы завершить сделку по продаже компании. Маск подал встречный иск, в котором обвинил руководство платформы в мошеннических действиях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1983393-sud-v-ssha-obyazal-twitter-predostavit-ilonu-masku-chast-dannyh-o-spam-akkauntah/