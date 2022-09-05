Лиз Трасс избрали премьер-министром Великобритании

Лиз Трасс. Фото: Christopher Furlong/Getty Images

Сегодня, 5 сентября, были объявлены официальные результаты выборов главы правительства Великобритании. По итогам голосования, 56-м премьер-министром Соединенного Королевства стала Лиз Трасс. Об этом сообщалось в прямой трансляции британского телеканала Sky News.

Как сообщает телеканал, Трасс была фаворитом из двух кандидатов на пост премьер-министра Великобритании. Она приступит к выполнению обязанностей главы правительства завтра, 6 сентября.

Таким образом, Лиз Трасс станет третьей женщиной на посту премьер-министра Соединенного Королевства.

По результатам голосования, Трасс получила 81 326 голосов. Ее оппонент Риши Сунак набрал 60 399 голосов.

Напомним, что в гонке за пост лидера британского правительства участвовали глава МИД Лиз Трасс и экс-министр финансов Риши Сунак. Имена двоих финальных кандидатов определились 20 июля, после чего политики провели несколько недель предвыборной агитации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1986247-liz-trass-stala-premer-ministrom-velikobritanii/