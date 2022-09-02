Sky News: Еще два чиновника Великобритании оказались замешаны в секс-скандале

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Против еще одного британского министра и помощника, который был назначен на пост в резиденции премьер-министра Великобритании, выдвинуты обвинения в сексуальных домогательствах, передает Sky News.

Издание опубликовало показания двух женщин, экс-сотрудниц Консервативной партии. Одна из них утверждает, что один из нынешних министров британского правительства опоил ее вином, а затем изнасиловал.

Другая женщина рассказала, что подверглась домогательствам со стороны помощника, который работал в резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит.

Отмечается, что в правительстве знали об этих инцидентах, но оба чиновника остались на своих должностях, поскольку официальных заявлений в полицию не поступало.

При этом не сообщается, когда именно произошли данные события, имена фигурантов также не раскрываются.

Напомним, в июле более 40 членов правительства Великобритании подали в отставку после того, как бывшего замглавы МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера обвинили в пьяном дебоше в одном из лондонских клубов. Еще в 2017 году Пинчер ушел с аналогичной должности из-за обвинений в домогательствах. Джонсон признал, что знал о поведении Пинчера и совершил ошибку, назначая его на это место.

После чего Борис Джонсон также объявил об уходе с поста премьер-министра Великобритании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1985913-sky-news-esche-dva-chinovnika-velikobritanii-okazalis-zameshany-v-seks-skandale/