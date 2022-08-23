Байден потратил на отдых 228 дней президентства, заявили республиканцы

Джо Байден. Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Американский президент Джо Байден с момента вступления в должность потратил на отдых 228 дней, сообщил Национальный комитет Республиканской партии на своей странице в Twitter после анализа его рабочего графика.

"Сегодня 93 день отдыха Байдена в 2022 году. С момента вступления в должность он провел на каникулах 228 дней", – говорится в заявлении.

Как пишет New York Post, Байден с момента вступления в должность в январе 2021 года провел 150 дней в своей резиденции в Делавэре. Его предшественник Дональд Трамп провел в Мар-а-Лаго 132 дня. Барак Обама за 19 месяцев президентского срока восемь раз брал отпуск и провел 38 дней на Гавайях и в Мартас-Винъярд.

Напомним, переболевший COVID-19 президент США Джо Байден ушел в отпуск 10 августа. Вместе с членами семьи он улетел в Южную Каролину.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1984378-bayden-potratil-na-otdyh-228-dney-prezidentstva-zayavili-respublikantsy/