Пограничники Узбекистана задержали 24 нарушителя границы со стороны Афганистана

Пограничники Узбекистана. Кадр из видео: t.me/sarhad_uz

В Узбекистане пограничники задержали 24 граждан Афганистана на территории острова Арал Пайгамбар. Они нарушили государственную границу с целью незаконной добычи корня солодки, передает Telegram-канал Sarhad.uz пограничных войск Службы госбезопасности Узбекистана.

Сообщается, что 21 августа на острове Арал Пайгамбар в Сурхандарьинской области Узбекистана была замечена группа граждан Афганистана, нарушивших госграницу и причаливших к острову на своих лодках. Они оказали сопротивление пограничному наряду, который прибыл на место.

"Благодаря проведенной операции, все нарушители госграницы Узбекистана (всего 24) были задержаны для установления их личности и проведения следственных мероприятий", – говорится в публикации.

Причиной пограничного инцидента является незаконная добыча корня солодки, который растет в большом количестве в пограничной зоне Узбекистана.

В июле в Узбекистане сообщили о падении пяти реактивных снарядов. Позже стало известно, что власти Афганистана начали расследование после происшествия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1984363-pogranichniki-uzbekistana-zaderzhali-24-narushitelya-granitsy-so-storony-afganistana/