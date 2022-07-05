Власти Узбекистана сообщили о падении пяти реактивных снарядов

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Сегодня, 5 июля, власти Узбекистана заявили о том, что на их приграничной территории упало пять реактивных снарядов. Заявление опубликовано на официальном сайте МИД Узбекистана.

"5 июля 2022 года около 16:20 на приграничной территории Узбекистана было отмечено падение пяти реактивных снарядов, предположительно перелетевших с территории Афганистана", – говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что при падении снарядов взрывов не произошло. Таким образом, ни человеческих жертв, ни разрушений нет.

"Нанесен незначительный ущерб четырем частным домам в махалле "Мажнунтол" города Термеза, пятый снаряд обнаружен на футбольном поле. Обнаруженные снаряды обезврежены подразделением саперов", – добавили представители МИД Узбекистана.

Подчеркивается, что сейчас компетентные органы узбекской и афганской стороны реализуют необходимые меры по установлению причин данного инцидента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1977126-vlasti-uzbekistana-soobschili-o-padenii-pyati-reaktivnyh-snaryadov/