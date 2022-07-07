Власти Афганистана начали расследование после падения снарядов в Узбекистане

Иллюстративное фото: Florian Gaertner/Photothek via Getty Images

Представитель МИД Афганистана в правительстве талибов (движение "Талибан" запрещено в Казахстане) Абдул Кахар Балхи на странице в Twitter заявил, что властями начато расследование после падения снарядов на приграничную территорию Узбекистана.

По словам Балхи, накануне на афганско-узбекскую границу упали восемь ракет, часть из которых оказалась на территории Узбекистана.

"Силы безопасности немедленно направились на место и начали расследование. Предпринимаются серьезные усилия в этом районе для обнаружения и задержания виновных. Противник не представлял серьезной угрозы в последние 10 месяцев, сейчас он предпринимает ужасные действия, которые никогда не нарушат отношений между двумя дружественными странами", – говорится в его публикациях.

Он отметил, что Узбекистан и Афганистан имеют тесные и дружеские отношения. Балхи считает, что подобные деструктивные действия на границе – дело рук "кругов, которые хотят создать проблемы в отношениях" между этими странами.

Напомним, 5 июля власти Узбекистана сообщили о падении пяти реактивных снарядов на их приграничной территории.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1977289-vlasti-afganistana-nachali-rassledovanie-posle-padeniya-snaryadov-v-uzbekistane/