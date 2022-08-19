Турция примет участие в восстановлении инфраструктуры Украины после войны

Эрдоган и Зеленский присутствуют при подписании меморандума о восстановлении Украины. Фото: Сайт президента Украины

Во время встречи Зеленского и Эрдогана во Львове Турция и Украина подписали меморандум, согласно которому турецкая сторона будет участвовать в восстановлении Украины после войны.

"Во Львове в присутствии президента Украины Владимира Зеленского и президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана подписан меморандум о взаимопонимании относительно восстановления инфраструктуры, предусматривающий участие турецкой стороны в послевоенном восстановлении нашей страны", - говорится в сообщении на сайте президента Украины.

Соответствующий документ был подписан министром инфраструктуры Александром Кубраковым и министром торговли Мехметом Мушем в присутствии двух президентов.

В рамках соглашения в ближайшее время будет создана турецко-украинская группа, которая будет заниматься вопросом привлечения инвестиций в проекты по восстановлению объектов.

Во Львове 18 августа состоялась встреча Зеленского, Эрдогана и генсека ООН Гутерриша, на которой они обсудили ключевые вопросы по ситуации в Украине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1983906-turtsiya-primet-uchastie-v-vosstanovlenii-infrastruktury-ukrainy-posle-voyny/