Лидеры Сербии и Косово впервые за год проведут переговоры в Брюсселе

Александр Вучич. Кадр из видео: Youtube/RTV Pink Official

Представитель Еврокомиссии сообщил, что 18 августа в Брюсселе состоятся первые за год переговоры между лидерами Сербии и частично признанным государством Косово, передает "Европейская Правда" со ссылкой на N1.

В последний раз Александр Вучич и косовский премьер Альбин Курти встречались в июле прошлого года.

"Могу подтвердить, что после того, как Верховный представитель Жозеп Боррель пригласил обе стороны в Брюссель, президент Вучич и премьер-министр Курти приняли его приглашение, и они приедут в Брюссель 18 августа", - сообщил представитель ЕК Петер Стано.

На встрече двух лидеров также будут присутствовать глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и спецпредставитель ЕС по вопросам Западных Балкан Мирослав Лайчак.

Напомним, в конце июля косовские власти заявили, что с 1 августа на подконтрольной им территории сербские документы будут недействительными. В связи с этим 31 июля на сербско-косовской границе зазвучали сирены и послышались выстрелы. А в НАТО сообщили о готовности вмешаться в конфликт.

После чего власти Косово решили отложить принятие закона о непризнании сербских документов до сентября.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1981891-lidery-serbii-i-kosovo-vpervye-za-god-provedut-peregovory-v-bryussele/