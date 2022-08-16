Министр обороны Финляндии считает, что страна станет членом НАТО к концу года

Флаг Финляндии. Иллюстративное фото: Pixabay

Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен выразил мнение, что они могут стать полноправными членами НАТО уже к концу текущего года, передает "Европейская Правда" со ссылкой на Yle.

Финляндия, как говорит Кайкконен, отвечает всем критериям альянса. В свою очередь, финское правительство делает все, чтобы ускорить процесс вступления.

"Конечно, мы сделаем все возможное, чтобы это произошло как можно скорее", - сказал он.

Когда Финляндия станет полноправным членом, она присоединится к общей системе противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, будет укреплять военную готовность своего гражданского населения и многое другое.

Президент Финляндии Саули Ниинисте сказал, что процесс ратификации протекает гораздо быстрее, чем ожидалось.

В этом месяце протоколы о вступлении обеих стран подписали Байден и Макрон. Финляндия и Швеция подали заявки на вступление 18 мая.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1983410-ministr-oborony-finlyandii-schitaet-chto-strana-stanet-chlenom-nato-k-kontsu-goda/