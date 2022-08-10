Байден подписал протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Джо Байден подписывает протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО. Фото: twitter.com/WhiteHouse

Американский президент Джо Байден подписал протоколы о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО. На церемонии подписания также присутствовала вице-президент США Камала Харрис, об этом говорится на сайте Белого дома.

В заявлении на сайте Белого дома говорится, что перед подписанием протоколов Байден поговорил с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон и президентом Финляндии Саули Ниинисте. Он поздравил лидеров двух стран с быстрой двухпартийной ратификацией Сенатом США их протоколов о вступлении в НАТО.

"Президент Байден подтвердил, что США будут работать с Финляндией и Швецией, чтобы сохранять бдительность в отношении любых угроз нашей общей безопасности, а также для сдерживания и противодействия агрессии или угрозе агрессии", – говорится в пресс-релизе.

Кроме того, президент США подчеркнул, что у Швеции и Финляндии сильные демократические институты, сильные армии, сильные и транспарентные экономики.

"Они отвечают всем критериям членства в НАТО. Мы в этом уверены. Они укрепят альянс, повысив в процессе безопасность американцев", – сказал Байден.

Ранее Сенат США одобрил вступление Швеции и Финляндии в НАТО. 95 американских сенаторов проголосовали "за", один высказался "против".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1982491-bayden-podpisal-protokoly-o-vstuplenii-finlyandii-i-shvetsii-v-nato/